Глава МЧС Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

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6 августа 2021, 19:46 Источник: РИА Новости

фото с сайта Кремля

Глава МЧС России Евгений Зиничев в пятницу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень. Зиничев пояснил свое предложение тем, что " в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов".

В Магнитогорске Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в российских регионах, а также о ходе ликвидации их последствий.

Перед совещанием Путин в сопровождении главы МЧС Евгения Зиничева, полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера совершил облёт на вертолёте районов Челябинской области, пострадавших в результате пожаров в июле.

В начале совещания Путин сказал, что вопросы к организации лесного хозяйства есть.

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