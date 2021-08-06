Латвийца оштрафовали на 500 евро за фото премьер-министра в алкогольном отделе магазина

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2021, 18:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Невероятный скандал разгорелся из-за обычного фото: простой латвиец разместил в социальных сетях фото, на котором видно, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с супругой посетили алкогольный отдел магазина без маски. Мужчину быстренько оштрафовали без суда и следствия на 500 евро!



Видимо, г-н премьер Латвии и «иже с ним» живет под лозунгом: «Бей своих, чтобы чужие боялись!»



Действительно, был такой случай: премьер-министр Кришьянис Кариньш с супругой посетили алкогольный отдел латвийского магазина без масок. Все дело в том, что якобы на тот момент ношение масок было обязательным. Данное фото оказалось в социальных сетях и имело большой резонанс, который подрывал и без того не очень большой «рейтинг» премьера страны.



Как удалось выяснить, Служба безопасности страны выяснила, что за человек разместил фото в социальных сетях: им оказался экс-охранник алкогольного магазина Олег Байков.



Государственная инспекция выписала безработному отцу троих детей (два являются инвалидами) неподъемный для него штраф – 500 евро. За что? Якобы за то, что данная фотография была добыта незаконно, и нарушено личное пространство самого премьера!



На латвийском ТВ вышел сюжет об этом… Если честно, то профессионализмом он, простите, «не пахнет»: явно выражена одна сторона – премьера. Особенно умиляет то, как об этом отзывается замдиректора инспекции со звучной фамилией ДИЛБА: «Это первоначальное решение. У человека, призываемого к административной ответственности, есть право оспорить это решение. Он может обратить внимание на обстоятельства, смягчающее вину, или выразить сожаление о содеянном».



Верификатора в студию! На протяжении всего интервью на лице г-жи Дилба проглядывалась еле заметная улыбка: мол, пусть что хочет делает, а нам «фиолетово» - плати штраф!



Интересно, но не было даже в программе четкого объяснения самого мужчины!



Как удалось выяснить профессиональным латвийским СМИ (например, press.lv), со слов самого Байкова, не было никакого суда! Сперва его «обрабатывала» Служба безопасности «объясняя», «что где он, а где сам Кариньш», а уже потом человек получил штраф на 500 евро.



А как же можно без юридических «мероприятий» выписать штраф?



Я понимаю так, что под статьей «личное пространство» ходят все латвийцы? Например, многие СМИ снимали людей с различных мероприятий в Юрмале, Риге и что теперь? Кому г-жа со звучной фамилией ДИЛБА будет с ухмылкой выписывать штрафы?



Более того, не совсем ясно, а что значит незаконно добытое фото? Сам Баков утверждает, что ему прислали это фото, а он его разместил! А что такое социальные сети, и как быстро распространяется информация, думаю, объяснять не стоит.



Я вижу факты: фото сделано в общественном месте. А публичные люди должны четко понимать, что они публичные! У них не только права, но и обязанности! Фото же было сделано не в квартире Кариньша за закрытой дверью, а в общественном магазине!



И потом, инспекция и премьер-министр утверждают, что фото было сделано тогда, когда ношение масок было необязательным! Тогда в чем дело? Это личное дело премьера Латвии, когда ему одевать маску, а когда – нет! Личное дело премьера, куда и когда ему ходить! Зачем же так акцентировать?



Я считаю, что это фото и «выведенного яйца» не стоит! Зачем премьеру Кариньшу нужно было давать комментарии? Это могла сделать его пресс-служба со словами: «Личное дело!»



Чем может это обернуться для премьера Латвии?



Разумеется, ненавистью и проклятиями латвийцев! Рейтинг, и без того мизерный, совсем упадет! И ничего уже сделать будет нельзя!



У меня создается такое впечатление, что г-н Кариньш с «удовольствием изголяется» над простыми латвийцами: ему нет до них дела! Г-н Кариньш совершил много правительственных ошибок, прикрываясь ковидом, и, видимо, в «агонии» уже не знает, что делать дальше!



Говорить о совести – пусто! Отца троих детей (два инвалида), безработного оштрафовать за амбиции американского гражданина – низость! Мое мнение!



Но даже дело не в этом! Дело в бумеранге: обязательно вернется он премьеру… И кто знает… с какой силой! Бог шельму метит… просто пословица!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости