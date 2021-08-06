Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: Я в первую очередь буду думать о наших пенсионерах, а уже потом о нелегалах

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2021, 17:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Sputnik Латвия

Вопрос о нелегальных мигрантах, которые могут попасть в Латвию из Беларуси, стоит остро в стране. Правительство Латвии озабочено этим вопросом!



А если мигранты придут в Латвию? Что с ними делать? Как остановить поток? Как защитить границы?



Например, председатель Верховного суда Латвии Айгарс Струпишс считает, что кризис нелегалов, происходящий сейчас на границы Литвы и Беларуси, окажет влияние и на Латвию. Если такая тенденция продолжится, существует вероятность, что решение вопросов нелегалов потребует от судебной системы гораздо больше ресурсов, чем есть сейчас. Хотя дела мигрантов касаются административных судов, нагрузка на суды общей юрисдикции также может возрасти, поскольку мигранты могут стать фигурантами дел об уголовной ответственности.



Что же делать? Как быть?



Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Конечно, меня волнует то, что происходит сегодня на границы Литвы. Меня волнует перспектива будущего Латвии в отношении нелегалов. Сидеть сложа руки просто нельзя! Что мы знаем о нелегалах, которые пытаются проникнуть в Прибалтику? Очень мало. Для того чтобы выяснить их происхождение и истинные цели пересечения границы, увы, нужно много времени. Теперь посмотрим, как они пересекают границу… Нелегально, осторожно, незаконно. Если человек, по каким-то серьезным для него причинам, хочет осесть в другой стране, то это делается иначе: подается прошение в посольство, человек подходит открыто к границе и объявляет, что хочет получить убежище. И тогда вопрос властями рассматривается. А что мы видим сейчас: люди перелезают через забор, испражняются в посуду для еды, требуют от властей немедленно предоставить блага. Повторяю, я сейчас говорю о нелегалах, которые хотят сладкой жизни. Да, есть те, которые бегут от войны, разрухи, спасают себя и свои семьи! Но они не ведут так. Латвия сталкивалась уже с подобным. Но даже малая часть «официальных» мигрантов не остается в Латвии, а уходит, например, в Германию. Я уверена, что ничего хорошего с нелегалами у Прибалтики не получится… Мы точно не получим видных архитекторов, бизнесменов. Точно. А проблемы с разного рода действиями-преступлениями мы получим! Я знаю, что некоторые политики Латвии выступают за прием мигрантов… Очень хорошо помню, как ко мне в министерский кабинет приходили и просили, чтобы я дала распоряжение на выделение денег, жилья мигрантам… Я даже не обсуждала этот вопрос! У нас некоторые пенсионеры получают мизерную пенсию, живут в плохих условиях, а я должна у них «отнимать» пособия и отдавать нелегалам??? Нет! Я в первую очередь думаю о наших пенсионерах, а уже потом о нелегалах! Со своими проблемами следует сперва разобраться! Я думаю, что, несомненно, следует усилить охрану границы: возможно, поставить дополнительные укрепления, людей… И потом, насколько я знаю, то есть нелегалы, например, из Туниса… Они к нам бегут, а мы к ним едем отдыхать и вкладываем деньги в их экономику. Это ненормально! Может следует остановить на время посещение Туниса, Шри-Ланка? От каких проблем бегут эти люди из этих стран? Задумайтесь об этом… Они покупают билеты на самолет за большие деньги, оплачивают расходы аэропортов, селятся в гостиницах… И это можно назвать, что «бежал от войны, разрухи»?»

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