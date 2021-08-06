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6 августа 2021, 16:49

В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами. Перечень поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, утвержденный Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Кабинету министров поручено организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп российских граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении и обеспечения их роста.

Доклад необходимо представить 1 ноября 2021 года, далее — один раз в полгода.

Владимир Путин 19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в число нерешённых проблем страны входят бедность, низкие доходы семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий, - напоминает RT.

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