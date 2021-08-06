Сколько зарабатывают селебрити и «звезды», ставшие кандидатами в Думу?

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6 августа 2021, 16:24 Источник: Курятник

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. В списке претендентов на депутатские мандаты оказались несколько селебрити и российских звезд и по закону они обязаны показать свои декларации, т.е. раскрыть свои доходы. Сколько же зарабатывают те, кто собирается повышать наши пенсии и зарплаты, бороться за экологию и улучшать жизнь в стране?

Татьяна Буланова баллотируется от партии «Родина». В 2020 году певица заработала 3,7 млн. В качестве имущества Татьяна указала автомобиль Hyundai. Недвижимости нет, а на десяти банковских счетах лежит чуть больше 170 тысяч. Прямо скажем, не густо.

Виктория Дайнеко идет в Думу от партии «Зеленая альтернатива», и она значительно богаче звезды 90-х. Она указала в декларации целых задекларировав 13 миллионов: Mercedes-Benz E350 и Porsche Macan, и 4,5 миллиона денег.

Стилист Сергей Зверев баллотируется тоже от «Зеленых». Судя по отчетам «король гламура» живет всего на 305 000 в год. Зато в собственности две столичные квартиры 55 и 94 м².

А вот Катя Гордон выдвигается от партии «Справедливая Россия». И это уже настоящая политика. Правда, зарабатывает она тоже не много. В 2020 году она заработала 3,5 млн. Катя владеет московской квартирой 143 м², на нее зарегистрирован автомобиль BMW, а на счетах хранится 1 миллион.

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