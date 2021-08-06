Депутат Сейма Янис Иесалниекс: Спасибо, что такой прайд не видят дети

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6 августа 2021, 16:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Балтийский прайд в Риге, Слава Создателю, подходит к финалу. Депутат Сейма от Нацблока Янис Иесалниекс высказался по поводу мероприятий на Балтийском прайде, «прикрепив» фото!

Честное слово, но мне нравятся все больше нацпатриоты, когда речь идет о традиционных семейных ценностях! Эти ребята не поддерживают подобные мероприятия!

Те фото и видео, что предоставил г-н Иесалниекс с Балтийского прайда на «суд зрителей», вызывает шок, омерзение и, простите, рвоту!

На фото и видео видно, как люди в Культурном центре, где проходят мероприятия ЛГБТ-сообщества смотрят выступление от своих «собратьев»: на «сцене» в полуголом виде, не стесняясь своих «больших» кг, «эротично» и свободно вытанцовывают представители нацменьшинств… Лично я оценила данное видео, как «узаконенная порнография»…

«Добро пожаловать на Балтийский прайд. Спасибо ковиду, что в этом году это не увидят дети на шествии прайда! Чтобы такое назвать «семьей»….», - отметил депутат.

Что по этому поводу думают латвийцы?

«В психушке выходной?»

«А чего же молчат нацики? Засунули язык в муфту! Теперь тихонько шепчетесь! Идите и боритесь! Собирайте народ на борьбу с содомитами! Мы вас поддержим!»

«Все просто: народ сам выбирал министров нетрадиционной сексуальной ориентации! И что теперь? Над Ригой возвышается радужный «петух-символ». Все идет к тому, что в стране все права дадут п@. Кто выбирал таких министров? ЛАТЫШИ! Славяне Латвии, давайте не будем мешать этим резвиться, а понаблюдаем тихо за цирком! Дождемся, когда они окончательно деградируют!»

«Люди, как долго мы терпеть будем эти извращения? О какой возвышенной любви идет речь? Мы видим, чем они занимаются: похоть, разврат, порно! И кто это назвал любовью?»

«Из этих фото я еще больше ненавижу таких неполноценных людей! Как можно восторгаться от такого представления? Как? Как могут управлять страной такие министры, которые поддерживают порнографию? И еще показывают такое детям? Это просто грязь! Гнать в шею таких!»

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