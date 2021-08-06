В Крыму дефицит медицинского персонала из-за низких​ зарплат

Служба Скорой помощи, на которую возлагают огромные надежды в период эпидемии, финансируется по остаточному принципу.
В группе обращений к главе Крыма в социальных сетях Сергею АКСЕНОВУ озвучили базовый оклад фельдшера Скорой помощи – 12530 рублей в месяц. «Некому работать на Скорой в Армянске», - сообщили ему и предупредили: те, кто сейчас работают тянут службу с трудом, стонут.
Напомним – в Ялту для усиления городского медицинского персонала прибыли около 40 медиков с материка. В том числе фельдшеры. Заработная плата «десанта» не разглашается.
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