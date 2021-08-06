В СКР сообщили о задержании двоих сотрудников ИВС в Истре, из которого сбежали пятеро заключённых

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6 августа 2021, 16:18 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Следствие по делу о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в городе Истре Московской области задержало двоих сотрудников ИВС по подозрению в превышении полномочий. Представитель областного управления СКР Ольга Врадий рассказала, что задержанные сотрудники изолятора подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия в ИВС.

По версии СКР, в ночь на пятницу заключенные открутили замки дверей гаечным ключом и покинули из ИВС МВД.

Среди сбежавших - 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, четверо подозреваемых в серии краж - уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Информированный источник "Интерфакса" раскрыл, что как минимум одного сотрудника ИВС проверяют на причастность к побегу арестантов.

СК возбудил уголовное дело и инициировал передачу из органов МВД уголовного дела по факту побега .

Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах отхода беглецов.

Сыщики определили, что следы беглецов ведут к станции Истра и теряются. Вероятно, беглецы уехали из Истры на ночной электричке, которые начинают ходить уже в 04:14 мск.

По данным инсайдера, правоохранители осматривают записи с камер на железнодорожных вокзалах и электропоездах.

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