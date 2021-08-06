Авиакомпания попросила вылетающих за границу россиян приезжать в аэропорты заранее

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6 августа 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Авиакомпания "Россия" попросила вылетающих за границу россиян приезжать в аэропорты московские Шереметьево и Внуково и петербургский Пулково заблаговременно. Перевозчик предупредил пассажиров, что из-за пиковой нагрузки в летний сезон возможно образование очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации.

В указанные воздушные гавани призывают прибывать не менее чем за 2,5-3 часа до времени вылета.

Туристам, вылетающим в Египет, порекомендовали приезжать за пять часов до назначенного рейса.

В "России" объяснили, что это связано с введением в аэропортах принимающей страны дополнительных мер авиационной безопасности.

В авиакомпании напомнили, что в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 на территории аэропортов и на борту авиалайнера пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки антисептиками.

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