Андрей Бочкарев: С января в Москве ввели в эксплуатацию 42 новостройки по реновации

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6 августа 2021, 15:30

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что с января по июль 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 42 дома площадью более 600 тыс. кв. м по программе реновации.



«Программа реновации набрала хорошие темпы. Только за семь месяцев этого года в столице было введено в эксплуатацию 42 стартовых дома площадью 624 тыс. кв. м», - заявил Бочкарев.



По его словам, в текущем году началось строительство 29 домов площадью около 550 тыс. кв. м. Андрей Бочкарев уточнил, что в январе-июле также переселено или начато переселение 10,6 тыс. участников программы, из них 3,4 тыс. человек уже получили новые квартиры.



Заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Илья Лагунов отметил, что в ближайшие годы ожидается выход на уровень не менее 1 млн кв. м возводимого жилья по реновации в год.





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