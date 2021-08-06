Андрей Бочкарев: С января в Москве ввели в эксплуатацию 42 новостройки по реновации
6 августа 2021, 15:30
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что с января по июль 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 42 дома площадью более 600 тыс. кв. м по программе реновации.
«Программа реновации набрала хорошие темпы. Только за семь месяцев этого года в столице было введено в эксплуатацию 42 стартовых дома площадью 624 тыс. кв. м», - заявил Бочкарев.
По его словам, в текущем году началось строительство 29 домов площадью около 550 тыс. кв. м. Андрей Бочкарев уточнил, что в январе-июле также переселено или начато переселение 10,6 тыс. участников программы, из них 3,4 тыс. человек уже получили новые квартиры.
Заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Илья Лагунов отметил, что в ближайшие годы ожидается выход на уровень не менее 1 млн кв. м возводимого жилья по реновации в год.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.