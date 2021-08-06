Эксперты назвали причины повышения стоимости вторичного жилья

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6 августа 2021, 16:26

Фото: pixabay.com

В июле 2021 года цены на вторичное жилье в крупнейших российских городах увеличились в среднем на 4 процента. По данным экспертов, в Москве средняя стоимость составила 264,35 тысячи рублей за квадратный метр.

Вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал, что значительная часть людей, чтобы купить квартиру в новостройке, продавала свое вторичное жилье, пишет Общественная служба новостей.

«Уже более года цены на недвижимость растут, а доходы населения – нет. Это можно объяснить тем, что большую часть приобретений россияне осуществляют из накоплений, либо получая ипотечные кредиты», – считает Апрелев.

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