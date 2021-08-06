Челябинская область может стать центром экологических инициатив

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6 августа 2021, 14:59 Татьяна Михайлова Источник: Министерство экономического развития Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южный Урал готов предложить площадки для внедрения экоинноваций.

Команда Челябинской области разработала проект создания на своей территории мирового центра экологических инноваций. Инициатива была представлена в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121». Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

По мнению авторов проекта, у Южного Урала есть все возможности для создания и последующего тираживания «зеленых» решений. Российским и зарубежным компаниям, специализирующимся на создании технологий в сфере экологии, Челябинская область готова предоставить площадки для пилотного внедрения разработок.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская, участвовавшая в интенсиве «Архипелаг 2121», отметила, что на территории региона есть предприятия, заинтересованные в энергопереходе и имеющие наработки в этом направлении. Также в решении экологических вопросов заинтересовано общество. Эта факторы позволяют Южному Уралу стать «испытательным полигоном» для экологических инноваций, в частности, для реализации полного цикла водородной тематики.

Предложение, выдвинутое командой Челябинской области, было поддержано спецпредставителем Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым.

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