Глава Союза десантников Красноярска избил своего соперника на выборах

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6 августа 2021, 15:04 Источник: Сканер

Журналист и блогер Дмитрий Полушин решил пойти на выборы, но он не рассчитал, что его соперником станет глава Союза десантников Красноярска Александр Шадрин. А тот привык решать вопросы не только словом.

Стычка конкурентов произошла прямо в избиркоме, где оба кандидата должны были получить регистрацию. Спокойно сдать документы не получилось. Бывший десантник подкараулил соперника, напал на него со спины и избил вместе со своей помощницей Суворовой. Но есть и другая версия случившегося. Благородная дама в этом рыцарском поединке заняла сторону Шадрина. Она рассказала, что журналист назвал его «ссыклом», за что и «получил по роже».

Высокие отношения будущих избранников во время предвыборной гонки уже никого не удивляют, но страшно представить, что же будет на самих выборах. К слову, нападавший Шадрин возглавляет местный Союз десантников и занимается патриотическим воспитанием молодёжи. Вот он патриотично и показал сопернику, где раки зимуют.

«Наверное, и ему, и мне штраф выпишут. Ну подрались и подрались. Мне почему-то стыдно. Он свинья, а стыдно мне. Он в нецензурной форме оскорблял меня, и просто ответил за свои слова. Он хотел меня ударить, я слегка увернулся. Вот такой мерзавец меня, человека с медалью “За отвагу”, трусом назвал, крысой и ещё похлеще, что я нетрадиционной ориентации», - прокомментировал ситуацию глава Союза десантников.

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