На Южном Урале набирают волонтеров переписи

Стать добровольцем может любой житель Челябинской области в возрасте от 18 до 50 лет.
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения в Челябинской области объявлен набор волонтеров. Они будут разъяснять южноуральцам порядок проведения переписи и рассказывать о способах ее прохождения. Об этом сообщила руководитель Челябинскстата Ольга Лосева во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс».
В команду волонтеров приглашают жителей Челябинской области в возрасте от 18 до 50 лет. Заявки от кандидатов принимаются на сайте dobro.ru. Добровольцы пройдут обучение, им выдадут удостоверения и экипировку. Работу волонтерского штаба переписи координирует Молодежный ресурсный центр.
Начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина отметила, что южноуральские добровольцы принимают участие во многих социально значимых мероприятиях. И перепись не стала исключением.
Добавим, что Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 по 14 ноября.
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