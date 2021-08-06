На Южном Урале набирают волонтеров переписи

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6 августа 2021, 14:33 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Стать добровольцем может любой житель Челябинской области в возрасте от 18 до 50 лет.

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения в Челябинской области объявлен набор волонтеров. Они будут разъяснять южноуральцам порядок проведения переписи и рассказывать о способах ее прохождения. Об этом сообщила руководитель Челябинскстата Ольга Лосева во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс».

В команду волонтеров приглашают жителей Челябинской области в возрасте от 18 до 50 лет. Заявки от кандидатов принимаются на сайте dobro.ru. Добровольцы пройдут обучение, им выдадут удостоверения и экипировку. Работу волонтерского штаба переписи координирует Молодежный ресурсный центр.

Начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина отметила, что южноуральские добровольцы принимают участие во многих социально значимых мероприятиях. И перепись не стала исключением.

Добавим, что Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 по 14 ноября.

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