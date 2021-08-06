Зоозащитница из Челябинска в одиночку заботится о 250 собаках

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6 августа 2021, 14:15 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Александра Чернышева

Люция Ахиялтдинова спасает животных и подыскивает им новых хозяев.

Сайт «Полит 74» рассказал о челябинке Люции Ахиялтдиновой, которая в одиночку заботится о 250 собаках и нескольких десятках кошек. Женщина основала приют «Волчок». До ухода на пенсию она работала детским стоматологом, а сейчас учится в троицкой ветеринарной академии.

На попечении приюта находятся животные, найденные на улице и те, от которых отказались хозяева. Многим из них требовалось серьезное лечение. Например, овчарку Бригитту сбила машина. Из-за аварии у нее перебит позвоночник, и она никогда не встанет на ноги. Люция Ахиялтдинова выходила животное, Бригитте изготовили специальную коляску для прогулок. Маловероятно, что собаке удастся найти новых хозяев, ведь овчарке нужен круглосуточный уход. Но, возможно, ее пристроят в специализированный центр для собак-инвалидов.

Прочитать истории других подопечных «Волчка» можно на сайте «Полит 74».

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