Олег Бакланов: от создания «Бурана» до ГКЧП

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6 августа 2021, 14:09

Фото: РИА Новости

Олег Дмитриевич Бакланов ушел из жизни 28 июля в возрасте 89 лет. Он широко известен как представитель ГКЧП, образованного перед крушением СССР во время событий 1991 года. Однако не все знают о его огромном вкладе в ракетно-космическую науку страны и развитие промышленности.



Олег Бакланов работал над ракетно-ядерным щитом страны и участвовал в создании многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». В середине ноября 1988 года был осуществлён первый запуск системы с беспилотным орбитальным кораблём. Испытания прошли успешно, космический корабль «Буран» в беспилотном варианте благополучно приземлился на аэродроме полигона Байконур. Это говорило о прорыве СССР к самым передовым технологиям. Ракету «Энергия» ожидало большое будущее, но этому не суждено было случиться.



Главным могильщиком космических программ Олег Бакланов считал Горбачева, с которым он встречался множество раз. Об отношении Горбачева к будущему страны говорили его же слова: «Для чего нам развивать электронику? Мы купим её за границей». Это было схоже с позицией Егора Гайдара: «Зачем нам нужно развивать гражданское авиастроение? Американцы продадут нам столько боингов, сколько потребуется...»



Подробнее о заслугах Олега Бакланова перед отечеством и том, как он оказался в рядах ГКЧП, читайте на нашем сайте в материале «Олег Бакланов: трудовой путь, триумф и предательство»





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