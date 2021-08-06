На блогера Эдварда Била снова подали в суд, одна из пострадавших в ДТП требует 2 миллиона

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6 августа 2021, 13:58

Фото: cоцсети

На популярного блогера Эдварда Била снова подали в суд. Одна из пострадавших в ДТП требует 2 миллиона рублей за испорченный бампер автомобиля Range Rover, не забыла девушка и про моральный ущерб.

Екатерина Маничкина в день аварии на Смоленской площади была за рулём Range Rover. Тачка лишилась переднего бампера, а Екатерина получила пару синяков. Она предложила блогеру мировую, тот отказался — мол, слишком много вас, кто хочет на моём имени заработать.

И тогда за дело взялся адвокат Маничкиной и, конечно же, им оказалась Екатерина Гордон. Она напомнила Эдварду, что он, вообще-то, обещал каждому пострадавшему купить новую тачку. Маничкина оценивает ущерб своего авто в 1 миллион 600 тысяч, ещё 100 тысяч за моральный вред и 80 — на текушие расходы.

Сейчас дело Била снова в суде. Прокуратура Москвы обжаловала приговор, напомним парню дали 2 года ограничения свободы, как слишком мягкий.

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