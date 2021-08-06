На Байкале прошел первый этап экологического заплыва

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6 августа 2021, 12:31 Олег Усов

Фото: личный архив

В поселке Байкальск 6 августа завершился первый этап экологического заплыва «За чистый Байкал». Участие в нем принимают подготовленные спортсмены с огромным опытом плавания в открытой холодной воде в России и по всему миру. Уникальность заплыва состоит в его маршруте: «Порт Байкал - Байкальск», «Байкальск - Слюдянка» - преодолеть его ранее не удавалось никому.

Сейчас спортсмены отдыхают, восстанавливают силы и делятся впечатлениями от первого этапа. «Вчера, 5 августа в 11 часов утра был дан старт заплыву в поселке Порт Байкал. Первым в воду вошел Владимир Чегорин из Благовещенска, затем его в безостановочном эстафетном режиме сменяли остальные девять участников. Каждый из них проплыл в итоге по шесть этапов, общей длительностью около 3 часов. Погодные условия на всем протяжении маршрута были идеальными, температура воды – около 11 градусов. В Байкальск команда прибыла 6 августа в 12:04 дня, на береге финишировал Заур Закраилов из Грозного», - подробно описывает ход заплыва президент общественной организации «Олимпийский совет Приморского края» Олег Докучаев.





По его словам, расстояние между точками старта и финиша составляют около 80 километров, участники заплыва преодолели маршрут без гидрокостюмов. «Одной из целей заплыва были научные исследования по влиянию «гипотермии» на организм человека в экстремальных условиях, - добавляет Олег Докучаев. - Нас постоянно сопровождал медицинский персонал, вел соответствующие наблюдения. Со своей задачей они успешно справились».





На 6 августа также запланирован ряд мероприятий, связанных с экологической составляющей заплыва. Его организаторы, по приглашению Федерального экологического оператора, посетят площадку бывшего БЦБК, где ознакомятся с ходом работ по утилизации отходов комбината, а также с планами по реновации этой территории в будущем. «Получение и анализ такой информации нам необходимы, так как в следующем году мы планируем организовать на Байкале международную экологическую конференцию с участием известных ученых мирового уровня, - делится планами Олег Докучаев. - О необходимости особого внимания к экологии ранее заявлял президент России Владимир Путин. Наш заплыв направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам водных ресурсов озера Байкал, а также состояния водной, воздушной среды и прибрежных территорий Иркутской области и России в целом».





Вечером 6 августа стартует вторая часть заплыва по маршруту «Байкальск - Слюдянка». Как и на первом этапе сопровождать участников будут корабли и лодки Главного управления МЧС России по Иркутской области ФГКУ «Байкальского ПСО МЧС РФ».





Кто входит в состав участников заплыва:



Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля, Оксана Белецкая (Владивосток); Вячеслав Тимошенко (Керчь), Татьяна Гавриленкова (Иваново), Заур Закраилов (Грозный), Ольга Голубева (Москва), Татьяна Устимова (Чебоксары), Владимир Чегорин (Благовещенск).





В послужном списке пловцов:



– преодоление Берингова пролива – Олег Докучаев, Мария Чижова, Ольга Голубева, Владимир Чегорин;



– преодоление озера Байкал по маршруту: «Выдрино – Листвянка» – Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов, Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля;



– преодоление пролива Ла-Манш – Татьяна Гавриленкова;



– победители чемпионатов и Кубков России и мира по зимнему плаванию – Олег Докучаев, Мария Чижова, Оксана Белецкая, Евгений Зозуля, Татьяна Гавриленкова, Ольга Голубева, Владимир Чегорин, Татьяна Устимова.





Организаторами заплыва выступают:



– Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»;



– региональное отделение политической экологической партии «Зеленые» в Иркутской области;



– общественная организация «Олимпийский совет Приморского края»;



– региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю



– «Косатка ДВ».





Партнерами в организации и проведении заплыва выступают:



– ООО «Порт Вера»



– ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор



- Информационный партнер – еженедельник «Аргументы недели»

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