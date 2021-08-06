Мошенники начали переводить россиянам микрозаймы без их ведома

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6 августа 2021, 12:06 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Микрофинансовые организации осваивают новую схему мошенничества. С бедных граждан они переключились на людей с достатком и пытаются заставить их раскошелиться.



Инженеру из Твери неожиданно на счет пришла сумма в 45 тысяч рублей. Имя отправителя ему было неизвестно. Мужчина хотел вернуть деньги, но в переводе не оказалось никаких реквизитов.



Спустя неделю жителю Твери позвонили из заполярного города, представились микрофинансовой организацией и спросили, как он будет погашать заем. При этом оказалось, что сутки нахождения суммы на счетах инженера оцениваются почти в три процента. Полиция заявление рассматривать не стала, поскольку в переводе денег признаков преступления не обнаружила.



Мужчина с большим трудом вернул деньги микрофинансовой конторе, но после этого ему позвонили коллекторы из Ростовской области, которые сообщили, что купили его набежавшие проценты.



Подобный случай произошел совсем недавно и с жительницей Москвы. Женщине таким же образом перевели 50 тысяч рублей, любезно предоставив ей деньги под один процент в сутки. Для москвички это так же оказалось неожиданностью. Женщина деньги вернула, но ей пришлось заплатить проценты за «пользование деньгами» и неизвестные «консультационные услуги».



Становятся известны случаи подобных переводов денег пенсионерам, но с несколько меньшими суммами. Как с этим явлением бороться, пока не знает никто. Эксперты могут дать лишь некие рекомендации.



В Центробанке первым делом рекомендуют обратиться в свой банк и уточнить, откуда перевод. Потом написать заявление в МФО, в котором заявить, что не заключали с ними договор. Все равно написать заявление в полицию. И главное - ни в коем случае не тратить деньги займа.



Ситуацию прокомментировала юрист Анна Юфа:



- Если вам на карту неожиданно поступили деньги, в первую очередь необходимо зафиксировать данный факт в своем банке, написав соответствующее заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии. Далее, требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой - указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно. Просите ЦБ РФ затребовать в МФО договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги. Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора - нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению.





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