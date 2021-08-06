Андрей Бочкарёв: Реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе завершена на треть

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6 августа 2021, 11:04

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе выполнены на 32 %.



«В рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предусматривается строительство 8,7 километров дорог, в том числе двух путепроводов, двух съездов-эстакад, двух боковых проездов и других дорожных объектов»,- рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, в рамках проекта будет построен надземный пешеходный переход через улицу Осташковская, устроен шумозащитный экран и обустроены четыре остановки для общественного транспорта.



«После завершения работ улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи, в которых проживают порядка 600 тысяч человек. А также за счет перераспределения потоков значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская»,- отметил Андрей Бочкарёв.



Напомним, что вчера мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.



«Мы продолжаем программу реконструкции развязок на МКАД. В настоящее время реконструировано и построено заново 18 мощных инженерных сооружений - 18 развязок, практически большинство всех существующих развязок на МКАД. Сегодня в стройке находятся четыре развязки. Одна из них на Осташковском шоссе. Надеюсь, что в следующем году стройка будет закончена и до конца года введена в строй»,- сообщил Сергей Собянин.





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