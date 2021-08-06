В Челябинск поставят 30 новых трамваев

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6 августа 2021, 07:16 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Они будут укомплектованы с учетом пожеланий жителей города.

Усть-Катавский вагоностроительный завод продолжает изготовление партии трамваев для областного центра. 7 вагонов уже отправлены в Челябинск. Планируется, что поставки остальных начнутся раньше намеченного срока. Всего город получит 30 трамваев, сообщает «Челябинск Сегодня».

Как рассказал изданию главный конструктов – начальник опытно-конструкторского отдела УКВЗ Олег Слепов, новые вагоны оборудуют с учетом пожеланий жителей города. Так, в них будут: подогрев сидений для зимы и климат-контроль для лета; точка раздачи Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки гаджетов; пандусы; система видеонаблюдения, валидаторы для самостоятельной оплаты проезда, датчики пассажиропотока и система контроля входных дверей. Вагоны будут окрашены в фирменный зелено-жемчужный цвет.

Новые трамваи вписываются в комплексную программу по развитию транспортной системы Челябинска и проектом метротрамвая.

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