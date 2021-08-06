Челябинск вошел в двадцатку городов, где щедро оставляют чаевые

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6 августа 2021, 06:58 Анна Семенова

Челябинцы уважают труд обслуживающего персонала. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Сервис доставки «Самокат» подсчитал, что за месяц наши земляки оставили курьерам около 100 тысяч рублей.

Интересные цифры озвучил новый для Челябинска сервис доставки продуктов «Самокат». Здесь подсчитали, сколько чаевых готовы оставлять жители разных регионов страны. Челябинск вошел в двадцатку самых щедрых городов, заняв 16-ю позицию. Наши земляки за прошедший месяц оставили курьерам около 100 тысяч рублей сверх сумм заказов.

Выяснилось, что чаще всего порыв отблагодарить возникает, когда заказ доставили очень быстро. Чаще всего добавляют чаевые к сумме покупки от 700 рублей. На щедрость челябинцев также влияет погода: в жару, сильный холод или дождь заработок курьера увеличивается за счет клиентов. Ждать милостей от заказчиков традиционно можно в пятницу вечером и в выходные дни. Девушки из службы доставки всегда получают больше чаевых, чем парни.

Кстати самые жадные на чаевые люди живут, по мнению ритейлера, в Москве и Воронеже.

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