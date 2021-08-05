В Мордовию направили самолёт-амфибию Бе-200 для борьбы с природным пожаром

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5 августа 2021, 19:17 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Мордовии в тушении природного пожара задействуют самолет-амфибию Бе-200ЧС российского МЧС. Это воздушное судно уже вылетело в регион.

По информации МЧС РФ, авиация спасателей займется ликвидацией пожара в Мордовском государственном природном заповеднике “Заповедная Мордовия” имени П. Г. Смидовича. С этой целью в республику отправился Бе-200ЧС.

Отмечается, что в настоящее время в борьбе с огнем на площади 850 га задействованы 114 единиц техники и 417 специалистов. Речь идет в том числе о вертолете Ми-8 МЧС РФ и аэромобильных группировках ГУ МЧС России по Мордовии и Нижегородской области.

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