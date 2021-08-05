Москвичи подали 300 тыс заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

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5 августа 2021, 17:19

Фото: pixabay.com

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что по состоянию на 14:00 5 августа на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет в столице с 17 по 19 сентября, подано уже 300 тысяч заявлений.



Они направлены на проверку в ЦИК России. Это необходимо, чтобы подтвердить право избирателя участвовать в выборах. Итоговое число зарегистрированных на онлайн-голосование станет известно после 13 сентября, когда будут проведены итоговые сверки списков избирателей.



Присоединиться к онлайн-голосованию могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Зарегистрироваться на участие можно до 23:59 13 сентября 2021 года.



Для того чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке. Кроме того, сделать это можно при помощи мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».



Чтобы зарегистрироваться через приложение «Госуслуги Москвы», потребуется перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Подача заявления на дистанционное электронное голосование». Самый простой способ подать заявление через приложение «Моя Москва» — перейти по баннеру на главной странице. Процедура регистрации аналогична подаче заявления через сайт.



В ходе электронного голосования москвичи будут выбирать депутатов Госдумы. Кроме того, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского смогут выбрать депутатов Мосгордумы, а жители Щукина — муниципальных депутатов.



Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.





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