Глава МВД Латвии Мария Голубева: «Мы не позволим Лукашенко манипулировать нами»

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5 августа 2021, 17:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: delfi.lv

Нелегальные мигранты продолжают прибывать в Литву: только за последние сутки литовские пограничники «развернули» любителей хорошей жизни в сторону Беларуси. Пока Латвия в ожидании. Готова ли страна к наплыву мигрантов?

Об этом высказалась латвийским СМИ глава МВД Латвии Мария Голубева:

«Если нелегальные мигранты, идущие сейчас через Белоруссию в Литву, направятся в Латвию, пограничники должны сделать все, чтобы не дать им сюда попасть. А если все-таки они войдут на территорию нашей страны, госорганы самым тщательным образом проверят, действительно ли у низ есть основания претендовать на убежище в Латвии и ЕС. В данном случае, что хуже всего? То, что кто-то (президент Александр Лукашенко) пользуется этими людьми, как инструментов для своей политики в отношении ЕС. По сути, эти люди в их стремлении к лучшей жизни, являются пешками в чьей-то игре. Кто-то направил этот поток к границы Литвы, и наша задача, как мне кажется, не позволить так легко нами манипулировать. Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолет, чтобы оказаться в определенном месте и перейти границу. Каковы бы ни были их мотивы, мы не можем просто смотреть, как это происходит, и мы должны защищать свою границу. Если кто-то из них имеет основания претендовать на убежище, мы не сможем это игнорировать, но мы будем очень и очень серьезно все проверять».

А как же с тем, что «пограничникам следует разрешить стрелять»?

На это г-жа Голубева заявила, что стрелять по гражданам нельзя, но «пугать и не пускать можно». Кстати, пограничникам помогут Национальные вооруженные силы Латвии.

Такова официальная позиция Латвии.

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