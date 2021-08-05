Глава Минздрава Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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5 августа 2021, 16:39 Источник: РИА Новости

Михаил Мурашко, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В России наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19. Соответствующее заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что в стране замедлился прирост количества пациентов, за которыми наблюдают медики. Это произошло преимущественно благодаря столичному региону, столице и Санкт-Петербургу. При этом, как подчеркнул Мурашко, в остальных российских регионах специалисты сталкиваются с напряженной ситуацией по коронавирусу, число заболевших увеличивается.

По словам главы Минздрава РФ, в стационарах сегодня получают необходимое лечение 196 000 граждан, зараженных COVID-19. Он добавил, что под наблюдением находятся в настоящее время 915 000 заболевших.

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