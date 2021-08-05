Собянин рассказал о развитии ряда инфраструктурных проектов в Северном Медведкове

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5 августа 2021, 16:17

Фото: Максим Мишин, mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, а также проинспектировал строительство нового дома по программе реновации в Лосиноостровском районе и ход благоустройства школьного стадиона «Юность» в Северном Медведково на ул. Грекова.



«Мы продолжаем программу реконструкции развязок на МКАД. В настоящее время реконструировано и построено заново 18 мощных инженерных сооружений - 18 развязок, практически большинство всех существующих развязок на МКАД. Сегодня в стройке находятся четыре развязки. Одна из них на Осташковском шоссе. Очень важная для округа, для четырех московских районов и для Мытищ. Здесь постоянные пробки, и, конечно, особенно в дачный период, этот участок является проблемным. Надеюсь, что в следующем году стройка будет закончена и до конца года введена в строй», - отметил Сергей Собянин.



Председатель совета директоров генерального подрядчика - группы компаний «ЕКС» - Максим Крылов сообщил, что работы ведутся круглосуточно, задействованы более 300 специалистов и более 50 единиц градостроительной техники. По его словам, на данный момент из 29 опор по проекту смонтировано 23. В ближайшее время будут смонтированы оставшиеся шесть опор. Движение в ходе работ не перекрывается.



Сергей Собянин осмотрел ход работ по возведению нового дома в рамках реновации в Лосиноостровском районе.



«Достаточно активно запустили программу реновации в Лосиноостровском. Надеюсь, в октябре его сдадут и до конца года уже дадут документы под переселение. Я надеюсь, что вам далеко перебираться не надо будет. Три дома переселяются. Дальше другие дома будут переселяться. В районе неплохо с площадками, но эту площадку выкупили у министерства обороны. Так что появились возможности вас рядышком переселить. Здесь детские сады, школы - все остается в доступности», - сообщил мэр Москвы, общаясь с семьями, которые будут переселяться в новый дом.



Он отметил высокое качество строящихся по программе реновации домов, заявив, что капитализация этой новостройки на ул. Тайнинская вырастет в 1,5-2 раза по сравнению с пятиэтажкой, подлежащей сносу.



«Капитализация этого дома, я думаю, будет в 1,5-2 раза выше, чем ваша пятиэтажка, так что вы еще будете богаче. Но вопрос не в этом. Это говорит о том, что дом просто качественный», - сказал Сергей Собянин.



Он добавил, что будущие жильцы могут проверить качество квартир до заселения, и все выявленные недостатки при необходимости будут исправлены.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе была начата в сентябре 2020 года и должна быть завершена в 2022 году. В рамках проекта будет построено 8,7 км дорог, включая четыре новых искусственных сооружения общей протяженностью 1,6 км. Две новые двухполосные левоповоротные эстакады-съезды обеспечат комфортный выезд с ул. Осташковская на внешнюю сторону МКАД и с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Основной ход МКАД на пересечении с Осташковским шоссе будет расширен с пяти до восьми полос за счет строительства двух новых путепроводов и боковых проездов. Также будет расширена проезжая часть Осташковского шоссе и ул. Осташковская в районе пересечения с МКАД с трех до четырех полос движения в каждом направлении.



Для снижения уровня шума в районе ул. Осташковской и ул. Северодвинская установят защитные экраны протяженностью 550 м. В рамках благоустройства прилегающей территории будет устроено 5,6 га газонов, проведено озеленение. В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 32%.



В Лосиноостровском районе в программу реновации включены 68 домов. В новые квартиры должны переехать более 12 тыс. жителей района. Определены 14 стартовых площадок. На ул. Тайнинская по программе реновации строится 18-этажный односекционный монолитный жилой дом с подземным паркингом. В новостройке имеется 168 квартир и 69 машиномест. В декабре 2021 года в новостройку планируется начать переселение 128 семей - 341 жителя трех соседних домов на ул. Тайнинская 1961 года постройки.





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