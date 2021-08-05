Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями ЗАО

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5 августа 2021, 15:52 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями Западного административного округа столицы.



«На прошлой неделе встречался с активистами запада Москвы. Говорили о перспективах развития Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевского и других районов ЗАО. Людей волнуют вопросы транспорта, здравоохранения и, разумеется, доступности школ и детских садов», - сообщил Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Он отметил, что в «старых», сложившихся микрорайонах эта проблема в основном решена, но в кварталах новостроек жители регулярно сталкиваются с проблемой - дома давно заселены, а к строительству детсада инвесторы только-только приступают.



«Можно было бы сказать: «Ну что вы хотите? Так было и 10, и 20, и даже 50 лет назад». Тем не менее мы стараемся сломать эту плохую традицию. Инвесторы, которые срывают исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры, больше не будут работать в городе», - подчеркнул мэр столицы.



На сайте также опубликовано видео обсуждения данного вопроса. В нем жительница Тропарево-Никулино Светлана Громик задала вопрос о количестве школ и детских садов, и хватит ли их для детей.



«Хватит, хотя у нас есть напряжение, особенно там, где новые микрорайоны строятся, - инвесторы не всегда вовремя синхронизируют эти проекты. Сначала построят дом, а потом неспешно начинают строить школу, детский сад. Дома уже заселены, и люди спрашивают - что это такое, вы говорили, что будет детский сад, а его нет», - ответил Сергей Собянин.



Мэр Москвы сообщил, что встречался со строителями и им было поставлено условие, чтобы к моменту ввода жилья все было обустроено - одновременно должен быть построен дом и другие важные объекты.



«Не будете обустраивать - никаких преференций от города не получите», - заключил Собянин.





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