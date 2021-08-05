Власти Тульской области сняли ряд ограничений по COVID-19 в регионе

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5 августа 2021, 15:24 Источник: РИА Новости

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В Тульской области внесли послабления в режим ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. В региональном правительстве сообщили, что к работе возвращаются в том числе аттракционы и детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах.

Соответствующие изменения внес глава области Алексей Дюмин. Послабления начинают действовать с пятого августа. Так, организациям общепита разрешается обслуживать клиентов без ограничения по времени. При этом они не должны игнорировать требования Роспотребнадзора, зал можно заполнять до 80%.

Кроме того, ночью разрешается работать кальянным, бильярдным, дискотекам, ночным клубам, боулинг-клубам, караоке, барам. В ночное время вновь можно посещать общественные пространства и парки. В правительстве добавили, что “норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%”.

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