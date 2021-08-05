Синоптик Вильфанд спрогнозировал «опасную» жару в Крыму

С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он предрек «плюс 40».
«Будет жаркая погода, и это опасное явление»,- сказал Вильфанд.
Опасность заключается в столкновении теплых и холодных фронтов – к более трагичным последствиям приводит большая разница температур между ними. Недавним примером стал ураган, пронесшийся неожиданно по Тверской области: 90 поваленных деревьев, 70 поврежденных домов, трое погибших.
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