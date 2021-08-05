Синоптик Вильфанд спрогнозировал «опасную» жару в Крыму

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2021, 14:30 Источник: Аргументы недели-Крым

С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он предрек «плюс 40».

«Будет жаркая погода, и это опасное явление»,- сказал Вильфанд.

Опасность заключается в столкновении теплых и холодных фронтов – к более трагичным последствиям приводит большая разница температур между ними. Недавним примером стал ураган, пронесшийся неожиданно по Тверской области: 90 поваленных деревьев, 70 поврежденных домов, трое погибших.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости