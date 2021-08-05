Православная россиянка подала в суд на Макдоналдс за оскорбления её чувств верующей

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5 августа 2021, 14:12 Источник: Baza

Необычное дело находится в Замоскворецком суде Москвы. Женщина требует наказать ресторан быстрого питания «Макдоналдс» за их рекламный плакат. Она считает, что чизбургер и чикен-макнаггетс оскорбили ее чувства верующей.

В апреле 2019 года девушка соблюдала Великий пост, старалась приобщиться к духовности и великим нравственным ценностям. И каково же было ее возмущение, когда на одной из улиц Омска она увидела огромный билборд, на котором были изображены сразу два непостных блюда: чизбургер и чикен-макнаггетс.

В своём исковом заявлении оскорблённая до глубины души дама написала, что реклама была размещена в самый разгар поста, который, кстати, регулярно соблюдала на тот момент уже 16 лет. Бутерброды нанесли удар по моральному состоянию женщины и ввели её в непотребное искушение.

Верующая женщина просит оштрафовать «Макдоналдс» за нарушение свободы совести и вероисповедания всего на 1000 рублей. Сумма незначительная, потому что делается это не корысти ради, а порядку для.

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