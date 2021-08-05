Каждый пятый челябинец недоволен условиями труда

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5 августа 2021, 13:46 Анна Семенова

Челябинцы мечтают о работе в комфортных офисах. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Люди жалуются на отсутствие должного освещения и вентиляции.

Интересную статистику озвучил сайт Полит 74. По итогам опроса сервиса Зарплата.ру оказалось, что многие челябинцы очень недовольны теми условиями, в которых им приходится каждый день трудиться. Почти каждый пятый горожанин признался, что мечтает работать в другом помещении.

Так, 17% рассказали, что в их офисе вообще нет окон, 15% сидит в полуподвальных помещениях и цоколях, где нет нормальной вентиляции, а из окна видны лишь ноги прохожих. 8% респондентов уверены в том, что такие условия напрямую влияют на их самочувствие, остальные готовы терпеть неудобства ради хорошей зарплаты и доброго начальника.

Среди самых обделенных комфортными рабочими условиями – представители общепита, сферы услуг, продажники, производственники и работники сферы дополнительного образования.

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