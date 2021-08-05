СК показал кадры с допросом москвича, который выбросил своего двухлетнего сына из окна многоэтажки
5 августа 2021, 12:28
Следственный комитет России показал кадры с допросом 24-летнего Леонида Кудрявцева, который выбросил своего двухлетнего сына из окна московской многоэтажки. Против него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».
Его сын сейчас находится в больнице и несмотря на тяжелейшие травмы, врачи надеются, что ребёнок выживет. Мать Кудрявцева рассказала следователям, что её сын наркоман и с женой то живёт, то не живёт. А в последнее время он вообще несет чушь, будто ему вставили чип в голову.
Она также добавила, что в день происшествия ее сын лёг спать в большой комнате вместе с внуком, а она пошла заниматься домашними делами. А затем она услышала крик и поняла, что случилась трагедия.
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