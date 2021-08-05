В Хакасии по подозрению в убийстве семьи из пяти человек задержан отсидевший 18 лет 36-летний мужчина

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2021, 12:22 Источник: СКР

фото: pixabay.com

По подозрению в убийстве пяти человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений 36-летий мужчина.

Об убийстве двух супругов 58 и 56 лет, их 20-летнего сына, 7-летней внучки и 58-летнего родственника в четверг сообщение поступило в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи выехали на место происшествия и обнаружили в частном доме тела женщины, трех мужчин и маленькой девочки. На телах людей - колото-резаные ранения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии".

Как стало известно СМИ, ранее судимый за убийство и грабеж, был влюблен в дочь супругов, узнав, что девушка уехала из села, он пришел в ярость. После убийства родственников девушки он бегал по селу и пытался проникнуть в другие дома, - сообщает Telegram-канал Life Shot.

Поймать злоумышленника помогли жители села, - сообщает Telegram-канал IZ.RU. Мужчину сбили на машине.

Оказывается, подозреваемый в убийстве семьи недавно вернулся из мест лишения свободы, где сидел 18 срок за убийство в 2004 году двух женщин. Отсидев 18 лет в колонии строгого режима, мужчина вернулся в село, но ни полиция, ни местная администрация об этом не знали, - передает НТВ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости