Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу жилья в столице за семь месяцев выполнен почти на 90%

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5 августа 2021, 11:57

Андрей Бочкарев, фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы

Москва за январь-июль 2021 года выполнила почти на 90% годовой план по вводу жилья в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«За семь месяцев 2021 года в столице на 87% выполнен годовой план по вводу жилой недвижимости. Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. Так, с начала года введено уже 3,4 млн кв. м жилья», - сказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, всего в Москве за отчетный период введено в эксплуатацию 7 млн кв. м различной недвижимости, что составляет 82% от годового плана.

«В том числе 1,9 млн кв. м недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, из этого объема 750 тыс. кв. м приходится на жилье», - пояснил Бочкарев.

Ранее глава столичного Стройкомплекса сообщал, что в 2021 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.

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