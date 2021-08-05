В России за сутки выявили 23 120 новых случаев заражения COVID-19
5 августа 2021, 11:50
В России за сутки, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро четверга, 5 августа, выявили 23 120 новых случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии в России ковид диагностирован у 6 379 904 человек.
Новые случаи заболевания ковидом диагностированы в 85 регионах страны, в том числе в Москве зарегистрировано 3 227 новых случаев, в Петербурге - 1 911, в Московской области - 1 287.
За сутки скончались 794 человека, у которых инфекция нового типа была подтверждена. Общее число летальных исходов за период пандемии — 162 509.
Выздоровели и выписаны за последние 24 часа 20 370 пациентов. За всё время эпидемии COVID-19 вылечены 5 700 212 пациентов.
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