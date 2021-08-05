Наталья Сергунина: 10 млн человек посетили «Москвариум» на ВДНХ за шесть лет

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5 августа 2021, 11:11

Наталья Сергунина

За шесть лет с момента открытия центра океанографии «Москвариум» на ВДНХ в нем побывали 10 млн горожан и гостей столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

«Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы. За шесть лет его посетили 10 млн человек», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Отмечается, что в «Москвариуме» насчитывается около 600 видов рыб и других представителей морских и пресноводных экосистем, среди которых дельфины, скаты, акулы, черепахи, выдры и осьминог. Недавно экспозицию пополнили два новых вида морских звезд - новогвинейская подушка и синяя линкия. За все время в центре родились более 2,4 тыс. водных обитателей. В 2021 году на свет появились, в частности, детеныши белоперых акул, африканских цихлид, манагуанских цихлазом, хромисов-красавцев и скатов-бычерылов.

Как сообщается в материале, аквариумы и бассейны комплекса вмещают 25 млн литров воды. Температурный режим, химический состав и другие параметры контролируются автоматически. Кроме того, специалисты несколько раз в день делают контрольный замер состава воды. Оптимальные условия содержания водных обитателей обеспечивают 47 инженерных систем.

Кроме того, в марте 2021 года в центре открылась новая мультимедийная экспозиция «Океан юрского периода». Посетители могут познакомиться с существами, населявшими океан десятки и сотни миллионов лет назад, узнать об их ареале и периоде обитания, поведении и других характерных чертах. Так, с помощью 3D-анимации, опираясь на научные факты, воссозданы 12 видов доисторических гигантов размером от 3 м до 20 м. В их числе огромные ящеры мозазавр и базилозавр, акула мегалодон, рептилии эласмозавр и плиозавр, хищные рыбы ксифактины и дунклеостеи.

В «Москвариуме» также разработаны собственные познавательные программы для детей и подростков, он нередко становится площадкой для открытых уроков с участием столичных школьников и кадетов. Кроме того, на базе центра проводятся научные исследования. В частности, вместе с Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии в «Москвариуме» изучают байкальскую нерпу. Еще одно направление - дельфинотерапия. Совместно с Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра идет исследование взаимодействия дельфинов и людей. А вместе с Институтом океанологии имени Ширшова РАН ведутся исследования акустического репертуара дельфинов.

Также в 2016 году в «Москвариуме» был создан центр плавания с дельфинами. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, аутизмом, синдромом Дауна, особенностями речевого развития, неврологическими и генетическими заболеваниями проходят курсы дельфинотерапии. Методика объединяет принципы коррекционной педагогики, психологии, реабилитологии и лечебной физкультуры. Всего проведено уже 14 тыс. сеансов дельфинотерапии. Постоянными участниками программы являются 3 тыс. семей, где есть дети с особенностями здоровья.

Как уточняется, центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших подобных комплексов в мире, расположенных вдали от побережья. Его площадь - 53 тыс. кв. м. В нем живут 12 тыс. водных обитателей, представляющих самые разные уголки планеты - от Байкала до Амазонки, от Сахалина до Гренландии. Работают здесь более 600 специалистов: аквариумисты, ихтиологи, ветеринары, водолазы и другие.

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