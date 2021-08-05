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Болевшему коронавирусом жителю Екатеринбурга вырвали страницы из медкарты, чтобы спрятать ошибочный диагноз

, 10:34 Источник: URA.RU

Болевшему коронавирусом жителю Екатеринбурга вырвали страницы из медкарты, чтобы спрятать ошибочный диагноз
фото: pixabay.com

В Екатеринбурге мужчина заболел коронавирусной инфекцией, а лечащий врач ошиблась с диагнозом. Чтобы скрыть неправильно поставленный диагноз терапевт Центральной городской больницы №7 вырвал листы из медицинской карточки пациента.

URA.RU пишет об этой истории со ссылкой на пострадавшего от действий медика жителя Екатеринбурга.
Во время посещения врача 13 июля пациенту поставили диагноз ангина и назначили соответствующее лечение. Через неделю мужчину направили на флюорографию. Результат исследования показал - пневмония. После этого терапевт взяла и вырвала листы про ангину и написала "пневмония".

Пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков отказался комментировать "анонимные истории". Проверка будет проведена, если пациент обратится с жалобой.

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