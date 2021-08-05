Болевшему коронавирусом жителю Екатеринбурга вырвали страницы из медкарты, чтобы спрятать ошибочный диагноз

В Екатеринбурге мужчина заболел коронавирусной инфекцией, а лечащий врач ошиблась с диагнозом. Чтобы скрыть неправильно поставленный диагноз терапевт Центральной городской больницы №7 вырвал листы из медицинской карточки пациента.
URA.RU пишет об этой истории со ссылкой на пострадавшего от действий медика жителя Екатеринбурга. Во время посещения врача 13 июля пациенту поставили диагноз ангина и назначили соответствующее лечение. Через неделю мужчину направили на флюорографию. Результат исследования показал - пневмония. После этого терапевт взяла и вырвала листы про ангину и написала "пневмония".
Пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков отказался комментировать "анонимные истории". Проверка будет проведена, если пациент обратится с жалобой.
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