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В ближайшие два года на свободу могут выйти 11 осужденных в России на смертную казнь

, 10:20 Источник: Известия

В ближайшие два года на свободу могут выйти 11 осужденных в России на смертную казнь
фото: pixabay.com

В России в ближайшие два года на свободу могут выйти 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на 25 лет лишения свободы.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) сообщили, что сейчас в колониях содержатся 11 таких граждан, - пишут «Известия».

В последний раз в России приговор о казни был приведен в исполнение в 1996 году, но суды ещё несколько лет выносили решение, которое уже не могло быть осуществлено.

В настоящее время в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку содержатся 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы.
По данным ФСИН, эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений.

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