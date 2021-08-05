Собянин: Срывающие сроки строительства соцобъектов инвесторы не будут работать в городе

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5 августа 2021, 09:34 Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Фото: Global Look

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге на персональном сайте о встрече с активистами Западного административного округа столицы. С местными жителями градоначальник обсудил вопрос доступности школ и детских садов в Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевском и других районах ЗАО.

Собянин отметил, что москвичей в первую очередь волнуют вопросы транспорта, здравоохранения, а также доступности школ и детсадов. В тех микрорайонах, которые появились раньше, по большей части эта проблема решена. А в некоторых новостройках инвесторы только-только начинают строить детские сады.

«Можно было бы сказать: «Ну что вы хотите? Так было и 10, и 20, и даже 50 лет назад». Тем не менее, мы стараемся сломать эту плохую традицию», – написал мэр. Он подчеркнул, что инвесторы, срывающие исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры, больше не будут работать в Москве.

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