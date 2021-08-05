Крупные американские компании ужесточили антиковидную политику

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5 августа 2021, 08:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

Из-за «дельта» штамма в США сейчас наблюдается резкий рост заболеваемости. В сутки выявляется по 80 тысяч и более заражённых. Никто уже не говорит про победу над «ковидом». Напротив, многие компании решили ужесточить свою политику против коронавируса. Microsoft, Tyson Foods, Chrysler и Ford будут придерживаться максимально строгих мер. Компании сообщили, что станут требовать от своих сотрудников немедленно вакцинироваться. Помимо всего прочего, возвращается обязательное ношение масок и перчаток. Профсоюзы высказали свою солидарность с действиями компаний.

3 августа представители Tyson Foods заявили, что все её 120 тысяч сотрудников будут обязательно вакцинированы. В Microsoft сообщили, что потребуют от своих работников немедленно сделать прививки. Более, чем 100 тысяч сотрудников компании должны будут предоставить сертификаты о вакцинации. Помимо этого, каждый, кто хочет войти в здание, принадлежащее Microsoft, будет так же обязан предъявить сертификат. В автопроме правила не менее строгие. 150 тысяч сотрудников, работающих на предприятиях Ford, General Motors и Stellantis будут обязаны вернуться к ношению масок. Инициативу поддержали и другие компании, такие как Toyota и United Auto Workers. А ведь ещё месяц назад сотрудники этих организаций полагали, что маски навечно уходят в прошлое.

«Дельта» штамм продолжает своё распространение по Соединённым Штатам. По сути, страна переживает пандемию заново. Ситуация намного хуже, чем в 2020 году. За последние недели количество смертей от «ковида» и осложнений увеличилось с 254 в день до 386. Власти намерены ускорить вакцинацию, и возможно, ввести новые меры ограничений. В противном случае, это чревато ещё большим количеством смертей и тотальным экономическим коллапсом.

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