В Ставрополе задержали художника, установившего золотой унитаз перед зданием ГИБДД

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2021, 09:15

Фото: соцсети

В Ставрополе полицейские не оценили творческие потуги местного художника. Его задержали за то, что он установил перед зданием ГИБДД золотой унитаз.

Создатель инсталляции «Взятка – тюрьма» Александр Чаплыгин свое творение посвятил главе краевого УГИБДД Алексею Сафронову, которого задержали по подозрению в коррупции. А при обыске в его гигантском особняке в стиле барокко нашли трон с золотым унитазом.

Творение инсталлятора было не таким дорогим, да и золото не настоящим, но художник от чистого сердца планировал передать его в дар местным полицейским. Только копы арт-объект не оценили и теперь художнику грозит уголовное дело за хулиганство и оскорбление представителей власти.

"Данное произведение я хотел, чтобы они установили у себя на месте проведение суточного развода, или на самом видном месте, для того, чтобы каждый сотрудник глядя на это произведение понимал, что обогащение незаконным путем - тюрьма. Все было хорошо, пока не вышел один недовольный сотрудник и не воспринял моё желание внести свой вклад в борьбу с коррупцией оскорблением. Очень жаль, что они не захотели принимать моё художество, изъяв все это как орудие преступления, а не как мой крик души, потому как возможно эта инсталляция служила бы, и приносила пользу большинству сотрудникам, которым на службе тяжело сдерживаться от получения материальных благ от граждан в виде взяток",- написал Александр Чаплыгин на своей странице в Instagram.

"Такую красоту надо около каждой организации поставить", "МВД не оценило, а вот народ очень даже", "Он же не просто поставил и уехал, а передал, ничего не скрывая! Молодец!",- комментируют новость пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Чаплыгин (@7297_aleksandr)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости