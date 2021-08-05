Юные южноуральцы вернулись с отдыха на Черноморском побережье

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5 августа 2021, 08:09 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: Ольга Терякова

Организовать поездку для детей, попавших в зону ЧС, поручил президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба правительства региона сообщает о том, что южноуральские дети, попавшие в зону чрезвычайной ситуации на территории Парижского поселения, вернулись в Нагайбакский район с Черноморского побережья. Организовать отдых поручил президент РФ Владимир Путин, губернатор Алексей Текслер поставил задачу сделать это в кратчайшие сроки.

93 школьника побывали во Всероссийском детском центре «Смена», еще 9 ребятишек в возрасте до 10 лет отдохнули в Международном детском центре «Артек». Для них были организованы образовательная программа, творческие мастер-классы, занятия по развитию лидерских компетенций, путешествия.

Многодетная мама из Фершампенуаза Ирина Вопян поблагодарила главу государства и губернатора, а также всех, кто помог оформить документы и организовать поездку. По ее словам, дети получили незабываемые впечатления.

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