Юные южноуральцы вернулись с отдыха на Черноморском побережье

Организовать поездку для детей, попавших в зону ЧС, поручил президент РФ Владимир Путин.
Пресс-служба правительства региона сообщает о том, что южноуральские дети, попавшие в зону чрезвычайной ситуации на территории Парижского поселения, вернулись в Нагайбакский район с Черноморского побережья. Организовать отдых поручил президент РФ Владимир Путин, губернатор Алексей Текслер поставил задачу сделать это в кратчайшие сроки.
93 школьника побывали во Всероссийском детском центре «Смена», еще 9 ребятишек в возрасте до 10 лет отдохнули в Международном детском центре «Артек». Для них были организованы образовательная программа, творческие мастер-классы, занятия по развитию лидерских компетенций, путешествия.
Многодетная мама из Фершампенуаза Ирина Вопян поблагодарила главу государства и губернатора, а также всех, кто помог оформить документы и организовать поездку. По ее словам, дети получили незабываемые впечатления.
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