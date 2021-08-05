Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали ревакцинироваться от новых штаммов COVID-19 каждые полгода

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5 августа 2021, 07:56 Источник: Роспотребнадзор

фото с сайта Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали ревакцинироваться от новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 каждые полгода, поскольку имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от коронавируса против варианта «дельта» может снижаться.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что существующие вакцины обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против данного штамма, а также, в случае заболевания, против тяжелых форм заболевания коронавирусом.

На сайте ведомства опубликована дюжина ответов на вопросы о «дельта»-штамме, который был впервые описан в Индии в декабре 2020 года и с тех пор активно распространился в более чем сотне стран мира.

Он отличается от привычного «уханьского» варианта рядом мутаций в гене S-белка. Вероятно, именно эти мутации позволяют ему «ускользать» от действия нейтрализующих антител у лиц, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Согласно научным данным, индекс репродукции (способность заражать) «дельта»-варианта увеличился в 2-2,5 раза. Если раньше носитель инфекции мог заразить 1-2 человека до момента выявления заболевания, то теперь это число доходит до 5-6.

Методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов.

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