В ВОЗ заявили о медленном сокращении числа случаев заражения COVID-19 в России

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4 августа 2021, 21:41 Источник: Россия 1

анализ крови, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в среду, 4 августа, что организация фиксирует медленное снижение количества случаев заражения коронавирусом нового типа на территории РФ.

Мелита Вуйнович уточнила, что во Всемирной организации здравоохранения очень рады, что видят стабилизацию ситуации с коронавирусом в России и медленное снижение случаев заболевания. Представитель ВОЗ в РФ, однако, обратила внимание на то, что в разных регионах страны показатели разные, поэтому необходимо следить за динамикой.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 22 589 новых случаев заражения COVID-19.

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