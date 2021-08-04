Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграли еще 5 автомобилей

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4 августа 2021, 20:10

Фото: Global Look

В столице разыграли еще пять машин среди тех, кто сделал прививку от коронавируса с 26 июля по 1 августа.

Победителей выбрал компьютер. Их имена озвучил певец Марк Тишман. Прямая трансляция велась на телеканале Москва-24. По автомобилю получат Иван Дмитриевич, Александр Михайлович, Азим, Валентина Леонидовна и Валентина Степановна. В ближайшее время с москвичами свяжутся и объяснят, как забрать приз. Каждый может проверить, есть ли его имя в списке победителей, на портале mos.ru.

Пять машин стоимостью около 1 млн. рублей среди привившихся жителей столицы разыгрывают каждую неделю. Участниками акции автоматически становятся все москвичи старше 18 лет, которые с 14 июня по 15 августа впервые получили первый компонент вакцины.

Также по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея «Миллион призов». После первой прививки они получают бонусную карту на тысячу рублей, которые можно потратить в ряде магазинов, ресторанов и аптек.

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