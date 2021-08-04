Министр МВД Латвии Мария Голубева рассказала о своей возлюбленной: У нас есть необычное хобби

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4 августа 2021, 19:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МВД Латвии Мария Голубева – человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Надо отдать должное министру, она не стесняется говорить открыто о своей любви! О своих взаимоотношениях с возлюбленной Мария Голубева рассказала латвийским СМИ.

«Вместе с Дианой (возлюбленная министра - пр.авт.) мы уже 27 лет. Познакомились в 20 лет. Вместе учились в Латвийском университете, потом в Будапеште. Да, долгий срок. Мне иногда страшно, насколько долгий. Так хочется верить, что еще много впереди, столько хочется сделать. Это были первые серьезные отношения. Если не считать кратковременных романтических отношений в школе с парнями, которые обычно были в виде похода в кино. Мне даже не нужно было думать, какой пол мне нравится больше. Я просто встретила Диану. Я влюбилась не в пол, а в человека. Я учусь у Дианы ухаживать за пожилыми родственниками. Для этого мне нужно напрягаться, а для Дианы это естественно. В свою очередь, она позаимствовала у меня интерес к дизайну и интерьеру.

Какой самый негативный опыт? Отношение других людей. Общество все же не всегда и не везде понимает такие отношения. Мы обе какое-то время работали консультантами по образованию в Центральной Азии… Например, в Таджикистане. В таких местах нам приходится молчать о наших отношениях и делать вид, что мы «просто подруги».

Что самое приятное? Конечно, сама любовь. Быть вместе. Наслаждаться совместными путешествиями, смотреть фильмы об истории и обсуждать их. Это самое крутое – даже после стольких лет еще есть так много вещей, которые хочется делать вместе. Еще у нас есть одно необычное хобби: мы любим участвовать в ролевых играх. Это не столь обычно для Латвии, но мы несколько раз ездили в Эстонию, Англию и Россию, чтобы сыграть, например, в «Играх престолов» и их драматических историях. Фантастически захватывающе!»

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