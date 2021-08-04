Андрей Бочкарёв: К 2026 году число рабочих мест в ТиНАО удвоится

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4 августа 2021, 18:58

Фото: Global Look

В Троицком и Новомосковском Административных Округах в течение пяти ближайших лет количество рабочих мест может удвоиться и превысить 500 тысяч.

Заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что ежегодно в новых округах вводится 15-20 тыс. новых рабочих мест. По словам главы Строительного комплекса, тренд на возведение коммерческой недвижимости сохранится. В этом году в ТиНАО запланировано ввести более 570 тыс. кв. м социальных и промышленных объектов. «Исходя из сегодняшней динамики, по нашим оценкам, к 2026 году Новая Москва будет располагать 574 тысячами рабочих мест», – рассказал Бочкарёв.

Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что создание новых рабочих мест – одна из приоритетных задач. Городские власти прикладывают все усилия для ее решения.

«Сегодня для нас крайне важно защитить эту позитивную тенденцию, чтобы Новая Москва оставалась самой активно развивающейся территорией не только в столице, но и в стране, а главное, чтобы это развитие было комплексным», – сказал депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. Он подчеркнул, что создание новых рабочих мест в ТиНАО полностью отвечает интересам местных жителей, они могут работать рядом с домом.

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