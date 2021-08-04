Латвийскому пенсионеру дали условный срок за гомофобный комментарий

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2021, 18:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Латвийский пенсионер из маленького городка получил условный срок за гомофобный комментарий в социальных сетях. Мужчина получил четыре месяца условно.

Напомним, что в Риге проходит Балтийский прайд, который так поддерживают некоторые высокопоставленные лица Латвии. А это значит, что и думать «не моги», чтобы косо посмотреть на «радужных»!

Видимо, латвийский пенсионер назвал представителей ЛГБТ не совсем цензурно и получил условный срок! Быстро!

Дело против мужчины было возбуждено по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 150 Уголовного закона: за деятельность, направленную на разжигание ненависти или розни в зависимости от пола человека, возраста, инвалидности или любого другого отличительного признака, если это связано с насилием или угрозами.

Пенсионер не стал отрицать свою «вину», что написал подобный комментарий, и, разумеется, получил срок! Условно!

Интересно, а когда националистически настроенные люди Латвии называют русских «с@» и кричат – «чемодан, вокзал, Россия», то это, конечно, «labi» (хорошо на латышском)… И ничего! Никого, никого, никого еще не осудили! Вот вам во всей красе демократия, коррупция, издевательство по-латвийски!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости