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В России может появиться еще одна госкорпорация с Чубайсом во главе

, 08:55 , Обозреватель отдела Наука

В России может появиться еще одна госкорпорация с Чубайсом во главе
Фото: bryansku.ru

По уютным коридорам Белого Дома бродят нехорошие слухи, что пресловутый Анатолий Чубайс не утонул в пучине забвения, а готовится управлять всеми экологическими делами России и триллионами ее же рублей. Якобы под него создают еще одну госкорпорацию с милым названием РосЭко.

О возвращении изрядно полысевшего «героя 90-ых» заговорили сразу после выступления Владимира Путина на Климатическом саммите в конце апреля. Анатолий Борисович тогда вылез с инициативой создать «небольшую такую корпорация Роскарбо», чтобы торговать чистым воздухом. Точнее квотами на разницу между эмиссией и поглощением углекислого и других «парниковых газов» на территории нашей страны. Сегодня по СО2 она примерно оценивается в России в 0,9 млрд. тонн.

На коллективном Западе эти цифры не признают и говорят, что наша убитая промышленность производит больше «парниковых газов», чем поглощает недорубленная сибирская тайга. Собственно А.Б. Чубайс на посту главы «Роскарбо» и планировался как могильщик оставшихся пока на плаву российских промышленных предприятий, не попадающих в «зеленую повестку дня».

Но «что-то пошло не так», вероятно, вопрос был слишком узок, и речь уже зашла о том, что «экология – наше всё» заместо Александра Сергеевича. Следовательно, нужна корпорация с широкими полномочиями и могучими финансовыми потоками. А такой махине нужен Директор с Большой Буквы Ч.

Говорят, планируется вливать в нее каждый рублик, направленный на борьбу за экологию до последнего деревца. А таких рубликов по всем направлениям с триллиончик и наберется. Так что непотопляемый А.Б. на очередном корпоративе вновь может воскликнуть: «У нас очень много денег!» Правда у России тогда их станет значительно меньше.

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